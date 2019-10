Dritte Hausbesetzung in Freiburg in Folge

Freiburg (dpa/lsw) - Eine Demonstration am Freitagabend in Freiburg hat mit einer erneuten Hausbesetzung geendet. Nach Angaben der Polizei vom Samstag waren über 1000 Demonstrierende am Freitag tanzend durch die Freiburger Innenstadt gezogen, um gegen die geplante Verschärfung der Polizeigesetze in Baden-Württemberg zu demonstrieren. Am Ende versammelten sich einige der Beteiligten vor einem Haus in der Kronenstraße und besetzten dieses. Dazu, wann die Räumung der Gebäudes geplant ist, gibt die Polizei bislang keine Auskunft.

Nach Angaben der Aktivisten von "Die WG" wollten die Demonstrierenden die beiden Themenfelder - die geplanten Polizeigesetze und die ihrer Ansicht nach falsche Wohnraumpolitik - verknüpfen: "Die Polizei verteidigt mit allen Mitteln das Eigentum weniger, gegen die Bedürfnisse vieler", so die Pressemitteilung der Aktivisten.

Die Hausbesetzung folgte auf zwei vorangegangene Besetzungen zu Beginn der Woche im Rahmen der "Squatting Days". Dabei wurde gegen zu hohe Wohnraumpreise und Leerstand protestiert. Eines der beiden zuvor besetzten Gebäude war ein altes, leerstehendes Polizeigebäude. Beide Häuser wurden inzwischen wieder geräumt.