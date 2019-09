Frankfurt/Main/Wiesbaden/Darmstadt (dpa/lhe) - Mehrere tausend Menschen sind am Freitag in hessischen Städten für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Zunächst seien alle Aktionen friedlich verlaufen, teilte die Polizei mit. Unter dem Motto "Alle fürs Klima" waren diesmal nicht nur Schüler und Studenten zum Streik aufgerufen, sondern auch Arbeitnehmer.

Mit großen Bannern zogen die Demonstranten unter anderem durch die Frankfurter Innenstadt. Dabei hielten sie Schilder hoch mit Aufschriften wie "Wir brauchen die Erde!". Bereits am Morgen hatten mehrere Dutzend Aktivisten den Autoverkehr in Frankfurt mit Blockaden vorübergehend ins Stocken gebracht. Die Folge waren Staus und Behinderungen in der Innenstadt. Berichte auf Twitter, es sei wegen der Blockaden zu mehreren Auffahrunfällen gekommen, konnte die Polizei nicht bestätigen. Am Vormittag zogen dann drei Sternmärsche von verschiedenen Orten in der Innenstadt zur Großkundgebung an der Alten Oper. Die Polizei sprach zunächst von mehreren Tausend Teilnehmern und einem friedlichen Verlauf.

Auch in Wiesbaden protestieren Aktivisten am Freitag für mehr Klimaschutz. "Die Stimmung ist sehr ausgelassen, alles ist friedlich", sagte der Sprecher der Bewegung Fridays for Future Wiesbaden, Dominik Lawetzky. Der Demonstrationszug startete morgens am Luisenplatz und zog von dort zum Wiesbadener Hauptbahnhof. Während Lawetzky von rund 5000 Teilnehmern bei dem Marsch sprach, berichtete die Polizei von rund 3000 Protestierenden. Nach einer Kundgebung am Hauptbahnhof wollten die Aktivsten weiter zum Wiesbadener Stadtteil Kastel fahren, um dort am Demonstrationszug in die Mainzer Innenstadt teilzunehmen.

In Darmstadt war es bereits in der Nacht zu Freitag zu einem Zwischenfall gekommen. Die Beamten nahmen zwei Männer im Alter von 16 und 21 Jahren fest, die in der Innenstadt mit Farbe Sprüche auf verschiedene Gegenstände geschmiert haben sollen. Laut Polizei stehen die Schmierereien im Zusammenhang mit den Klimaprotesten. Am Tag blieb dann zunächst alles friedlich. Die Proteste wurden von einem großen Straßenfest begleitet. Genaue Teilnehmerzahlen konnte die Polizei gegen Mittag noch nicht nennen, gerechnet wurde mit etwa 1500 Demonstranten. "Erfahrungsgemäß können es aber auch mehr werden", sagte eine Sprecherin der Polizei.