Frankfurt (dpa/lhe) - Mehrere tausend Teilnehmer werden an diesem Freitag (20.9.) zum globalen Klimastreik in Hessen erwartet. Aufgerufen dazu hat das Aktionsbündnis "Fridays for Future". In Hessens größter Stadt Frankfurt ist ein Sternmarsch mit anschließendem Demonstrationszug in der Innenstadt geplant, was auch den Verkehr beeinträchigen dürfte. "Es kann vorübergehend zu Einschränkungen kommen", sagte Polizeisprecherin Chantal Emch. Darum rät die Frankfurter Polizei Autofahrern, die Innenstadt weiträumig zu umfahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Genaue Prognosen zu möglichen Teilnehmerzahlen bei den Kundgebungen möchte im Vorfeld niemand abgeben. Mit "mehreren Tausend" rechnet die Frankfurter Polizei. Auf "möglichst viele" hofft Leonie Wicke vom Fridays for Future Organisationsteam in Frankfurt. Auch in anderen hessischen Städten sind Kundgebungen geplant - etwa in Gießen oder Darmstadt.

Im Vorfeld hatten Gewerkschaften und Unternehmen den Aufruf von "Fridays for Future" unterstützt. Unter den bundesweit mehr als 1500 Unternehmen finden sich viele kleine Betriebe, aber auch der Einzelhändler Alnatura aus Darmstadt oder der Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05. Bundesweit sind für diesen Freitag 533 Aktionen angekündigt. Weltweit sollen in mehr als 129 Ländern Demonstrationen stattfinden. Die vom Verfassungsschutz beobachtete Interventionistische Linke (IL) kündigte unterdessen für den Klimastreik am Freitag in Frankfurt und anderen deutschen Städten "Verkehrsblockaden und radikale Aktionen" an.