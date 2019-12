Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am letzten Schultag in diesem Jahr geht die "Fridays for Future"-Bewegung heute auf die Straße. In Frankfurt ist der 53. Schulstreik- und Demotag 2019 einem besonderen Thema gewidmet: dem angeblichen polizeilichen Druck auf Klimaaktivisten. Die Polizei bestreitet diese Darstellung.

"In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Repressionen gegen Aktivisten von Fridays for Future", heißt es in der Ankündigung zur "Anti-Repressions-Demo". "In Frankfurt gipfelten diese Vorfälle am 29.11., als ein 15-jähriger Aktivist nach Beendigung aller Aktionen von knapp 20 Polizeibeamten festgehalten, bedroht und eingeschüchtert wurde."

Der Jugendliche hatte der "Frankfurter Rundschau" unter anderem berichtet, die Beamten hätten ihm die Arme auf den Rücken gedreht und seinen Kopf festgehalten. So sei er rund 40 Minuten lang festgehalten worden. Die Beamten hätten ihn fotografiert und seine Personalien aufgenommen, Fotos und Videos von den Protesten gelöscht, Flugblätter und seinen Schal beschlagnahmt. Man habe ihm Vermummung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Eine Sprecherin der Frankfurter Polizei sagte, die Kontrolle habe etwa 15 Minuten gedauert. Man habe den Jugendliche gebeten, die Aufnahmen zu löschen, was dieser dann freiwillig getan habe. Und man habe ihm "geraten", sich bei Demonstrationen nicht mehr zu vermummen. Die Kontrolle sei beidseitig ohne Aggression abgelaufen.