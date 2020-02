Eschborn (dpa/lhe) - Mit einer Sperre und Transparenten haben Rüstungsgegner am Dienstagmorgen am Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Eschborn protestiert. Nach Angaben einer Sprecherin der Gruppe sind etwa 100 Aktivisten vor Ort. Der Protest richte sich gegen Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter in Länder wie Mexiko, Ungarn, Saudi Arabien oder die Türkei. Die großen Rüstungskonzerne profitierten davon, dass deutsche Waffen in vielen Krisen- und Kriegsgebieten zum Einsatz kämen, hieß es.

Ein BAFA-Sprecher sagte, die Protestierenden seien vor allem am Haupteingang und im Foyer versammelt. "Es wird getrommelt und es wurden Transparente angebracht." Die meisten Mitarbeiter könnten ganz normal ihrer Arbeit nachgehen. BAFA-Präsident Torsten Safarik habe seine Termine für den Vormittag abgesagt und sei bereit, mit den Aktivisten zu sprechen.