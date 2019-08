Erkelenz (dpa/lnw) - Im Rheinischen Tagebaurevier hat am Donnerstag das sogenannte Klimacamp Rheinland begonnen. Eine Sprecherin des Camps ging in der Spitze von Hunderten Teilnehmern aus der Klimaschutzbewegung aus, nach Polizeiangaben ist das Camp in Erkelenz am Tagebau Garzweiler mit bis zu 2000 Teilnehmern angemeldet. Das Camp soll bis zum 27. August dauern.