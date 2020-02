Erfurt (dpa/th) – Trotz des Rücktritts des Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) wird am Samstag in Erfurt wieder gegen seine Wahl mit den Stimmen der AfD demonstriert. Die Demonstration werde nicht das Ende der gesellschaftlichen Proteste gegen die Wahl sein, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Bezirk Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, am Donnerstag in Erfurt. Die Veranstalter erwarten nach ihren Angaben mehrere tausend Teilnehmer.

Der DGB hat die Kundgebung in Erfurt angemeldet, zu der ein Bündnis zahlreicher Verbände und Organisationen bundesweit unter dem Motto "#Nichtmituns: Kein Pakt mit Faschist*innen - niemals und nirgendwo!" aufgerufen hat. Seit der Wahl Kemmerichs in der vergangenen Woche reißen die Proteste dagegen nicht ab. Der FDP-Politiker war nach drei Tagen im Amt zurückgetreten.