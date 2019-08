Erfurt (dpa/th) - Für mehr gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber sexueller, romantischer und geschlechtlicher Vielfalt ziehen Demonstranten heute durch Erfurt. Im Anschluss an die Christopher Street Day-Demo planen die Veranstalter ein Straßenfest auf dem Anger mit Bühnenprogramm und Infoständen. Am Abend soll dort auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) für eine Diskussionsrunde zu Gast sein. Für den Protestzug sind laut Stadtverwaltung 1000 Teilnehmer angemeldet, beim Straßenfest wird von 400 Besuchern ausgegangen.

Mit den Christopher Street Day-Kundgebungen erinnern jährlich Trans- und Bisexuelle, Lesben, Schwule und andere an Ereignisse vom 28. Juni 1969: Polizisten stürmten vor 50 Jahren die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar "Stonewall Inn" in der Christopher Street und lösten dadurch einen mehrtägigen Aufstand aus.