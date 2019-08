Dresden (dpa) - Eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen haben Zehntausende Menschen am Samstag in Dresden bei einer Demonstration des Bündnisses "Unteilbar" Flagge für eine offene und solidarische Gesellschaft gezeigt. "Sachsen kann auch anders, Dresden ist viel, viel mehr als Pegida", erklärten die Veranstalter mit Blick auf das islamfeindliche Bündnis. Über den Tag verteilt seien 40 000 Menschen dem Aufruf von "Unteilbar" gefolgt. Das Bündnis hatte an mehreren Stellen der Stadt Zählposten aufgestellt. Tatsächlich durchquerte ein kilometerlanger Zug von Menschen die Innenstadt. Bei den Landtagswahlen am 1. September in Sachsen und Brandenburg wird in beiden Ländern ein abermaliges Erstarken der AfD erwartet.