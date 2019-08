Haus in Dresden besetzt

Dresden (dpa/sn) - In Dresden ist am Samstag ein leerstehendes Haus besetzt worden. Wie die Polizei mitteilte, zeigten die Besetzer ein Plakat mit dem Schriftzug "Häuser besetzen statt Bäume verletzen". Vor dem Grundstück versammelten sich etwa zeitgleich ungefähr 80 Personen, die dort eine spontane Versammlung abhielten. Die Polizei rückte an und vermittelte ein Gespräch zwischen dem Eigentümer des Hauses und den zwölf Besetzern. Danach verließen sie das Gebäude.