Ob beim TÜV oder der Steuererklärung: In Deutschland werde ständig geprüft. Warum sollte dann nicht die Verfassungstreue von Parteien geprüft werden? Mit diesem Argument wirbt die Initiative „Prüf“ dafür, ein Verbotsverfahren gegen alle Parteien einzuleiten, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall oder gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Sie formuliert das betont allgemein, hat dabei aber vor allem die AfD im Auge.