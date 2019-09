Magdeburg (dpa/sa) - Einige tausend Menschen haben in Magdeburg an den Klimaprotesten teilgenommen. Kurz nach Beginn der Demonstration am Freitag sprachen die Veranstalter von 3200 Teilnehmern. In Halle kamen ersten Schätzungen der Polizei rund 2000 Menschen zum Auftakt der Demonstration auf den Hallmarkt im Stadtzentrum.

Die Schüler- und Studentenbewegung Fridays for Future hatte anlässlich der UN-Klimakonferenz in New York und einer Sitzung des Klimakabinetts der Bundesregierung zu den Protesten aufgerufen. In ganz Deutschland und auch weltweit beteiligten sich Aktivisten.

Die weltweite Bewegung fordert von der Politik mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderhitzung und die drohende Klimakatastrophe. Vor allem müsse gemäß dem Pariser Klimaabkommen die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit eingedämmt werden.