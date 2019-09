Quedlinburg (dpa) - In Quedlinburg und Wernigerode haben am Freitagmittag Sachsen-Anhalts erste Klima-Proteste begonnen. Das bestätigte die Polizei. Demonstranten versammelten sich auf den Straßen. Über die Zahl der Teilnehmer konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.

Die Schüler- und Studentenbewegung Fridays-for-Future hat allein in Deutschland in Hunderten Städten mehr als 500 Aktionen und Demonstrationen mit dem Motto "Alle fürs Klima" angemeldet. Für die internationale Streikwoche, die ebenfalls Freitag begann, haben Aktivisten schon Proteste in mehr als 2600 Städten in fast 160 Staaten angekündigt.

In Magdeburg wird voraussichtlich die größte Demonstration in Sachsen-Anhalt stattfinden. Auch in Halle, Salzwedel, Wittenberg, Aschersleben, Dessau-Roßlau, Halberstadt und Naumburg soll es Aktionen geben.

Die von der Schwedin Greta Thunberg angestoßene Protestbewegung fordert von der Politik mehr Maßnahmen im Kampf gegen die Erderwärmung und die drohende Klimakatastrophe.