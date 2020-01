Hannover/Bremen (dpa/lni) - Tausende Menschen haben sich in Hannover und Bremen versammelt, um für ihre Sicht auf die Klimapolitik zu demonstrieren. Während die Landwirte am Freitag erneut mit Treckern in die Städte zogen, setzte parallel die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future ihre Aktionen fort. Die Bauern fordern eine Abkehr von Umweltschutzvorgaben, die aus ihrer Sicht ihr Geschäft bedrohen. Den Klimaaktivisten gehen die bisherigen Maßnahmen der Politik zur Senkung des CO2-Ausstoßes hingegen nicht weit genug.

Die Polizei in Hannover ging zunächst von rund 2000 Treckern aus, die in die Landeshauptstadt kamen. Die Landwirte versammelten sich auf dem Trammplatz am Neuen Rathaus. Fridays for Future hatte für seine Kundgebung am Opernplatz rund 3000 Teilnehmer angemeldet.

In Bremen waren am Vormittag laut Polizei bereits etwa 2100 Trecker im Stadtgebiet. Einige Straßen in der Innenstadt wurden gesperrt. Autofahrer wurden gebeten, die Innenstadt zu meiden.