Zehntausende bei Fridays for Future-Demo in Berlin erwartet

Berlin (dpa/bb) - Aus Sorge um das Klima wollen Zehntausende Menschen am heutigen Freitag in Berlin auf die Straße gehen. Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future hat zum globalen Klimastreik aufgerufen. Für die Demonstration, die vom Brandenburger Tor durch das Regierungsviertel führen soll, sind rund 50 000 Teilnehmer angemeldet, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Für Autofahrer kann der Protestzug in der Berliner Innenstadt zur Geduldsprobe werden. Die Verkehrsinformationszentrale VIZ kündigte auf Twitter "erhebliche Verkehrsstörungen" in Mitte und Tiergarten an. Die Polizei teilte mit, dass mit kurzfristigen Straßensperrungen zu rechnen sei.

Im Rahmen eines weltweiten Klimastreiks seien bundesweit Kundgebungen und Demonstrationen in etwa 500 Städten geplant, hatte die Sprecherin von Fridays For Future, Franziska Wessel, am Dienstag in Berlin gesagt. Konkreter Anlass für den neuerlichen Aktionstag ist die UN-Klimakonferenz vom 2. bis zum 13. Dezember in Madrid.