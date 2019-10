Berlin (dpa/bb) - Anlässlich der türkischen Militär-Offensive in Syrien stellt sich die Berliner Polizei auf Demonstrationen am Samstag und Sonntag ein. "Bis jetzt liegen uns zwei Anmeldungen vor. Wegen des aktuellen Themas können aber noch weitere Aufrufe dazu kommen", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Das kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit "Civaka Azad" erwartet demnach bis zu 2000 Menschen für eine Anti-Kriegsdemonstration am Samstag auf dem Potsdamer Platz (13.00 Uhr).

Die Demo steht unter dem Motto "Gegen den türkischen Angriffskrieg in Nordsyrien - Solidarität mit Rojava". Für eine Kundgebung auf dem Hermannplatz in Neukölln zum gleichen Thema seien ebenfalls für Samstag (17.00 Uhr) 200 Menschen angemeldet, sagte die Sprecherin.

In vielen Städten demonstrieren in diesen Tagen Tausende Kurden gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien. Viele von ihnen werfen der Türkei einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg vor.