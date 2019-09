Berlin (dpa/bb) - Rund 500 Klimaaktivisten demonstrieren am Freitagmittag in Berlin-Mitte. Von 12.00 Uhr an soll der Protestzug vom Invalidenpark zum Bundeskanzleramt ziehen, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen sagte. Davor starten etwa 200 Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung vom Rathaus Wedding zum Invalidenpark, rund 50 sind vom Kottbusser Tor zum Invalidenpark unterwegs.

Für den Freitag kommender Woche (20. September) kündigte die Bewegung den dritten "globalen Klimastreik" an. Die Aktivisten rufen Menschen weltweit dazu auf, an dem Tag ihre Arbeit niederzulegen und für die Einhaltung der Vereinbarungen des Pariser Klimaabkommens zu demonstrieren.

Am 20. September tagt auch das Klimakabinett in Berlin. Die Koalition will Entscheidungen treffen, damit Deutschland seine Klimaziele einhalten kann. Es gibt jedoch noch Uneinigkeit über viele Punkte.