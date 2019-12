Feuerwehreinsatz: Aktivist auf Baukran am Humboldt Forum

Berlin (dpa/bb) - Ein Aktivist hat am Samstagmittag auf einem Kran an der Baustelle des Humboldt Forums protestiert und damit einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Mann hatte sich auf einer Plattform etwa zehn Meter unterhalb des Kranführerhauses festgekettet und sich geweigert, den Kran zu verlassen. Höhenretter der Feuerwehr sollten ihn von dem Kran in Berlin-Mitte herunterholen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Versuche der Einsatzkräfte scheiterten jedoch zunächst. Der Kranführer verließ sein Häuschen, nachdem der Aktivist sich auf der Plattform festgekettet hatte.

Der Aktivist hängte nach Angaben der Polizei zwei Transparente für Arten- und Umweltschutz auf. Auf einem der Plakate war eine Fledermaus zu sehen. Laut einem der Transparente gehört er zu der Aktivistengruppe Extinction Rebellion, die immer wieder mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen für Aufmerksamkeit sorgt.