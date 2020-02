Berlin (dpa/bb) - Mit einer Tanz-Demo im Rahmen der weltweiten Kampagne "One Billion Rising" möchten diverse Bündnisse am Valentinstag vor dem Brandenburger Tor ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen. Das Programm beginnt laut Veranstalter - dem Mädchensportprojekt der Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit - um 16.30 Uhr mit diversen Informationsständen und einem Bühnenprogramm.

Nach einer Einführung in die Choreografie zu Tina Clarkes Lied "Break the Chain" wird diese ab 17.30 Uhr in einer großen Performance aufgeführt. Zudem sind Auftritte der Sängerin Jocelyn B. Smith und der Rapperin Sokee angekündigt. Die Veranstalter rechnen mit etwa 3000 Teilnehmern.

"One Billion Rising" wurde 2012 von der New Yorker Künstlerin Eve Ensler initiiert und wird weltweit dezentral organisiert. Der Name der Bewegung - "eine Milliarde steht auf" - spielt auf eine UN-Statistik an, laut der eine von drei Frauen in ihrem Leben Opfer körperlicher Gewalt wird.