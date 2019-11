Berlin/Leipzig (dpa/sn) - Die Klimaaktivisten von "Ende Gelände" wollen sich juristisch gegen Auflagen zu den geplanten Protesten an diesem Wochenende im Lausitzer und Leipziger Braunkohlerevier wehren. Proteste müssten am Ort der Klimazerstörung stattfinden dürfen, teilte das Bündnis am Freitag in Berlin mit. Die Behörden in Bautzen, Leipzig und Görlitz hatten am Donnerstag Allgemeinverfügungen erlassen, in denen auch Verbotszonen für Versammlungen genannt sind. "Somit sind an diesem Samstag jegliche Versammlungen im Umfeld der Braunkohlekraftwerke und sonstiger Braunkohleanlagen untersagt", kritisierten die Aktivisten.