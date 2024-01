Von Ulrike Heidenreich, Jan Heidtmann und Jana Stegemann

Die Bundesrepublik steht auf: Am Wochenende haben in vielen deutschen Städten Hunderttausende gegen Rechtsextremismus demonstriert. In München gingen am Sonntag nach Angaben der Polizei 100 000, laut den Veranstaltern 250 000 Menschen auf die Straße, aus Sicherheitsgründen musste die Kundgebung vorzeitig abgebrochen werden. In Köln und Bremen waren es am Sonntag 50 000 Demonstranten. "Diese Menschen machen uns allen Mut", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. "Sie verteidigen unsere Republik und unser Grundgesetz gegen seine Feinde." Am Samstag waren bundesweit mindestens 300 000 Menschen auf die Straße gegangen.