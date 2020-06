In Berlin werden laut Polizei 93 Menschen festgenommen und 28 Polizeibeamte leicht verletzt. Es gibt aber auch Kritik am Verhalten der Beamten.

Während und nach Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Demonstranten gekommen. In Stuttgart sind nach Angaben der dortigen Polizei die Einsatzkräfte mehrfach mit Gegenständen beworfen worden, außerdem sei Pyrotechnik gezündet worden. In Berlin sind nach offiziellen Angaben 93 Menschen festgenommen und 28 Polizeibeamte leicht verletzt worden. Drei von ihnen hätten nach ambulanter Behandlung vom Dienst abtreten müssen, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit.

Demnach erfolgten die Festnahmen wegen Landfriedensbruchs, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung, Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz sowie Hausfriedensbruchs. Es befanden sich laut Polizei rund 800 Polizisten zur Begleitung der Versammlungen im Innenstadtbereich im Einsatz.

Nach der friedlich verlaufenen Demonstration am Berliner Alexanderplatz war es der Polizei zufolge zwischen dem Bahnhof Alexanderplatz und dem Berolinahaus zu Gewalt gekommen. Polizisten und Passanten seien aus einer größeren Gruppe heraus mit Steinen und Flaschen beworfen worden, nachdem ein Mann festgenommen worden war, weil er ein Einsatzfahrzeug beschädigt hatte.

In den sozialen Medien gibt es Kritik am Vorgehen der Polizei. Die Berliner Einsatzkräfte hätten unverhältnismäßig brutal reagiert, hieß es in mehreren Beiträgen von Demo-Teilnehmern auf Twitter. In Hamburg sei ein Wasserwerfer zum Einsatz gekommen. Beamte sollen Pfefferspray benutzt haben, um die Menschen auseinanderzutreiben. Ein Video aus der Hamburg zeigt, wie Beamte auf Demonstranten losstürmen und die Menge vertreiben.

Anlass für die Proteste, die als "Silent Demos" (stille Demonstrationen) angekündigt waren, war der Tod des Afroamerikaners George Floyd. Er starb am 25. Mai in den USA, nachdem ihm ein Polizist minutenlang ein Knie in den Nacken gedrückt hatte. Auch in zahlreichen anderen deutschen Städten wurde am Samstag gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert.