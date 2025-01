Auch in diesem Jahr sind Polizisten und Demonstranten bei einer Kundgebung zum Gedenken an die Kommunistenführer Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg aneinandergeraten. Bislang seien mehr als 20 Personen festgenommen und 10 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei am Sonntag auf der Plattform X mit. Es seien 17 Polizisten verletzt worden. Die Polizei setzte Reizgas ein. Auf Videos war zu sehen, wie die Einsatzkräfte Demonstranten durch Schieben und Drücken zurückdrängten und einige von ihnen zu Boden brachten. „Es gab Angriffe auf Einsatzkräfte“, sagte eine Polizeisprecherin. Vor einem Jahr hatte es bei der Gedenkveranstaltung ebenfalls Tumulte gegeben.