Tausende Menschen haben am Montagabend in Freiburg im Breisgau gegen eine Wahlkampfveranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) demonstriert. Eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung zählte die Polizei rund 10 000 protestierende Menschen, die ein Zeichen gegen rechtspopulistische Strömungen setzen wollten. Zur Demo aufgerufen hatte das „Bündnis Widersetzen Freiburg“. Im Aufruf hieß es: „Lasst uns nicht zulassen, dass AfD und CDU die nächste Regierung stellen!“ Gegen Rechtsaußen und für Demokratie gibt es wenige Wochen vor der Bundestagswahl zahlreiche Proteste. Bereits am vergangenen Wochenende waren bundesweit mehrere Hunderttausend Menschen auf die Straße gegangen.