„Wo ist die Wut?“, fragt eine Demonstrantin auf ihrem Plakat, aber die Antwort ist an diesem Sonntag relativ klar: Sie ist definitiv da, im warmen Licht der untergehenden Sonne vor dem Brandenburger Tor. „Ich bin nicht grundlos hier, ich bin sehr wütend“, steht auf einem Plakat, das eine Frau durch die Demo trägt. „Wut steht uns gut“, steht auf einem anderen, und auch auf der Bühne ist das W-Wörtchen wohl jenes, das am häufigsten fällt.