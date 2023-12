Unter teils chaotischen Umständen hat die Präsidentschaftswahl in der Demokratischen Republik Kongo begonnen. Wie der französische Sender RFI berichtete, öffneten etwa in der Hauptstadt Kinshasa einige der Wahllokale bis zu drei Stunden später, weil Unterlagen fehlten. An anderen Orten kam es laut lokalen Medien zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Mehr als 40 Millionen Menschen waren in dem zentralafrikanischen Land zur Wahl eines neuen Staatsoberhaupts aufgerufen. Insgesamt 19 Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl. Als Favoriten für das Amt des Staatschefs gelten der derzeitige Präsident Félix Tshisekedi und der Oppositionspolitiker Moïse Katumbi. Mit der Bekanntgabe der Ergebnisse wird erst in einigen Tagen gerechnet.