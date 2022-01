Belgien und den USA gefiel es nicht, dass Patrice Lumumba den Kongo in die Freiheit führen wollte. Er wurde ermordet und in Säure aufgelöst. Besuch bei seiner Tochter, die gerne begraben würde, was von ihm übrig geblieben ist.

Von Bernd Dörries, Kinshasa

Juliana Lumumba sitzt in einem Stuhl ihres Hauses in Kinshasa, schaut in den Garten, wischt sich mit einem Tuch über die Augen. Immer wieder. Man könnte sie sich als eine sehr traurige Frau vorstellen, wütend, verzweifelt. Ach was, ganz im Gegenteil, sagt sie, lacht, keine Tränen. Sie gießt aus einem Fläschchen künstliche Tränenflüssigkeit nach, damit die Augen nicht so trocken werden. Hinter ihr steht eine kleine Kommode, darauf eine Fernbedienung für die Klimaanlage, es ist wieder mal stickig heiß.