Ein Militärgericht in der Demokratischen Republik Kongo hat 25 Soldaten der Armee zum Tode verurteilt. Wie der Sender Radio Okapi am Donnerstag berichtete, waren die Soldaten unter anderem wegen Flucht vor dem Feind, Verschwendung von Kriegsmunition sowie der Verletzung von Anweisungen und Plünderung angeklagt. Zwei weitere Soldaten wurden wegen schweren Diebstahls zu zehn Jahren Haft verurteilt. Sie mussten sich vor einem Gericht in dem Ort Alimbongo im Osten des Landes verantworten. Nahe dem Ort hatte es zuletzt Kämpfe zwischen der kongolesischen Armee und der Rebellengruppe M23 gegeben. Die Regierung der Demokratischen Republik Kongo hatte im März ein Moratorium für die Todesstrafe aufgehoben hat, das seit 2003 in Kraft war.