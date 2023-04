Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Kanada zur gemeinsamen Verteidigung der liberalen Demokratien aufgerufen. "Wir müssen verhindern, politisch und wirtschaftlich verwundbar zu sein", sagte er am Montag in Ottawa bei einem Mittagessen mit Kanadas Generalgouverneurin Mary Simon. "Auch unsere Demokratie ist kritische Infrastruktur. Bewahren und beschützen wir sie gegen Angriffe von innen und außen." Außer Russland nannte Steinmeier auch China als internationale Herausforderung. Als pazifische Nation spiele Kanada eine wichtige Rolle in den Bemühungen, dem wachsenden Einfluss Chinas im Indopazifik etwas entgegenzusetzen.