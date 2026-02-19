Bei der Frage nach dem Vertrauen in politische Institutionen hat Professor Everhard Holtmann eine schlechte Nachricht für die Frau neben ihm, Elisabeth Kaiser, Ostbeauftragte der Bundesregierung. „Schlusslicht in diesem Feld ist die Bundesregierung“, sagt der Sozialforscher Holtmann. Nur 27 Prozent der Deutschen vertrauten ihr. Wobei es in Ostdeutschland sogar nur 20 Prozent seien. Und so dreht sich die Frage bei Kaisers Vorstellung des neuen „Deutschland-Monitors“ schnell um die Frage, was eben jene Bundesregierung dagegen tun will.
BefragungDie Deutschen misstrauen ihren politischen Institutionen
Forscher haben die Stimmung im Land ergründet. Die Menschen sind alarmierend unzufrieden. Reformen lehnen die meisten allerdings auch ab – vor allem dann, wenn es um die Rente geht.
Von Georg Ismar, Berlin
