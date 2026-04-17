Familienministerin Karin Prien hat die Förderung von etwa 200 Projekten zur Demokratieförderung vorzeitig beendet und eine Neuausrichtung angekündigt. Betroffen sind die Bereiche „Innovationsprojekte“ und „Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur“ im Programm „Demokratie leben!“, dessen Förderperiode eigentlich bis 2032 läuft. Bis Sommer will das Ministerium neue Richtlinien erarbeiten, dann können sich die Trägerorganisationen erneut bewerben.