Wer Texte von Udo Di Fabio liest, der sollte sich zuvor mit den Grundlagen der Bildungssprache vertraut machen. Ein Zentralbegriff seines neuesten Buchs lautet „agonal“, also kämpferisch oder kriegerisch. Damit umreißt der Autor den Zustand der Welt, zugleich aber die innergesellschaftlichen Kampflinien: „Es haben sich in den großen Demokratien längst Lager gebildet nach der moralischen Codierung von Gut und Böse, von Wahr und Unwahr.“ Und damit wirklich kein Zweifel daran bleibt, wie es in der Welt zugeht, schickt er noch eine Wortschöpfung ins Feld, die titelgebend wurde: „Verfeindlichung.“