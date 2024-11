Bisweilen kulminieren unterschiedliche Entwicklungen in symbolträchtiger Zeitgleichheit. So geschehen am 6. November dieses Jahres: Am Morgen kam die Nachricht, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten erneut – und obendrein überraschend deutlich – gewonnen hat. Wenige Stunden später zerbrach in Berlin die seit Langem siechende Ampelregierung. Und am selben Tag verkündete BMW, bis vor Kurzem noch ein Aushängeschild des deutschen Industriestandorts, einen Rekordgewinnrückgang von 84 Prozent.