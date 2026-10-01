Ließe sich die liberale Demokratie verteidigen, indem alle Bücher, die ihre Bedrohung beschreiben, zu einer Brandmauer aufeinandergestapelt werden, wäre sie gerettet. Denn an Studien und Bänden, in denen die Gefahren des Rechtsextremismus analysiert werden, herrscht mittlerweile wirklich kein Mangel mehr. Umso ratloser wirken viele Menschen, was konkret getan werden kann. Zunehmend erscheinen deshalb auch flammende Aufrufe, die nicht nur der Selbstvergewisserung demokratisch gesinnter Bürgerinnen und Bürger dienen, sondern als direkte Handlungsanleitung zu lesen sind.
Demokratie in GefahrWas tun gegen die „blaue Welle“?
Lesezeit: 4 Min.
Demokratieverteidiger fordern in ihren Büchern Widerstand, Vernetzung und Geduld. Vier Beispiele zwischen To-do-Listen und Aha-Erlebnis.
Rezension von Tanjev Schultz
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