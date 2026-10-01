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Demokratie in GefahrWas tun gegen die „blaue Welle“?

Lesezeit: 4 Min.

Laut sein, sich vernetzen, sich nicht zermürben lassen: So lauten die Ratschläge diverser Buchautoren. Anti-AfD-Demo in Augsburg im Februar 2025.
Laut sein, sich vernetzen, sich nicht zermürben lassen: So lauten die Ratschläge diverser Buchautoren. Anti-AfD-Demo in Augsburg im Februar 2025.
Foto: Uwe Lein/dpa

Demokratieverteidiger fordern in ihren Büchern Widerstand, Vernetzung und Geduld. Vier Beispiele zwischen To-do-Listen und Aha-Erlebnis.

Rezension von Tanjev Schultz

SZ bei Google bevorzugen

Ließe sich die liberale Demokratie verteidigen, indem alle Bücher, die ihre Bedrohung beschreiben, zu einer Brandmauer aufeinandergestapelt werden, wäre sie gerettet. Denn an Studien und Bänden, in denen die Gefahren des Rechtsextremismus analysiert werden, herrscht mittlerweile wirklich kein Mangel mehr. Umso ratloser wirken viele Menschen, was konkret getan werden kann. Zunehmend erscheinen deshalb auch flammende Aufrufe, die nicht nur der Selbstvergewisserung demokratisch gesinnter Bürgerinnen und Bürger dienen, sondern als direkte Handlungsanleitung zu lesen sind.

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Ilko-Sascha Kowalczuk
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Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk über seine Jugend in der SED-Diktatur, die Verharmlosung der AfD und die Wut, die ihn jeden Morgen antreibt.

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