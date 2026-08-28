Rufe nach einer Abschaffung der Briefwahl wegen möglicher Manipulationsgefahr weist der Verband „Mehr Demokratie“ zurück. „Die Briefwahl sollte nicht abgeschafft werden. Im Gegenteil: Es wäre gut, wenn die Briefwahlunterlagen automatisch an alle Wahlberechtigten verschickt würden“, sagte Bundesvorstandssprecher Ralf-Uwe Beck. Dies erleichtere und erhöhe – laut einer Bertelsmann-Studie – die Wahlteilnahme. Je nach Wahl nutzen bis zu zwei Drittel der Wähler die Briefwahl. Die Unterlagen müssen eigens beantragt werden und werden in einem zweiten Brief nach dem Wahlschein verschickt. Aus Sicht des Verbands ließe sich ein automatisches Zusenden der Briefwahlunterlagen beinahe kostenneutral gestalten. „Mehrkosten und Kostenersparnis dürften sich in etwa die Waage halten“, meint Beck. Wahlbenachrichtigungen würden ohnehin verschickt, man könne Stimmzettel, Wahlumschlag und Wahlbriefumschlag beilegen. Mehrkosten wiederum entstünden, da mehr per Brief zugeschickte Wahlzettel bearbeitet werden müssten.