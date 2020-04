Indien begrüßt seine Besucher bei der Einreise gerne mit dem Hinweis, die "größte Demokratie der Welt" zu sein. Inzwischen aber hat diese Demokratie merklich gelitten, einmal mehr, seit Premier Narendra Modi immer wieder den Hindunationalismus propagiert.

Das einst so stabile Land wird deshalb inzwischen als "defekte Demokratie" bezeichnet. Ebenso Brasilien, wo Präsident Jair Bolsonaro gegen Minderheiten hetzt, statt Konsens herzustellen. Die Türkei galt lange als Vorzeigeland dafür, dass auch islamische Staaten Demokratie können - heute ist sie eine Autokratie, und ihr Anführer heißt Recep Tayyip Erdoğan.

Zu diesen Ergebnissen kommt die Bertelsmann-Stiftung in ihrem aktuellen Transformationsindex, der an diesem Mittwoch erscheint. Er ist eine Art Barometer dafür, wie es um die Demokratie in der Welt bestellt ist. Die Autoren warnen: Noch nie seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2004 sei die Qualität der Demokratie so niedrig gewesen wie jetzt. Einst solide Demokratien würden schwächer, Autokratien repressiver.

137 Entwicklungs- und Transformationsländer hat die Stiftung bis Anfang 2019 analysiert, eine vergleichbare Studie gibt es sonst nirgends. Die Daten dazu liefern rund 280 Experten, die in mehr als 120 Ländern verteilt sind, überall da, wo es nicht zu gefährlich ist, wie etwa in Nordkorea oder Turkmenistan. In Gütersloh, wo Bertelsmann sitzt, landen die Berichte auf den Schreibtischen der Mitarbeiter, mit Daten zu den drei Hauptthemen: Demokratie, Marktwirtschaft, Regierungsführung.

3,4 Milliarden Menschen werden autokratisch regiert

Der Grad der Demokratie in einem Land wird mit einem aufwendigen Punktesystem ermittelt. Wer acht bis zehn Punkte erhält, gilt als konsolidierte Demokratie, mehr als sechs zeigen eine defekte Demokratie an, alles darunter rutscht in die Kategorie "stark defekte Demokratie oder autokratisch". 63 der untersuchten Länder sind demnach Autokratien, unter ihnen neben der Türkei auch Bangladesch und Mosambik. 74 zählen als Demokratie, Polen etwa, Ungarn und Libanon. Insgesamt 3,4 Milliarden Menschen werden demnach autokratisch regiert, 3,2 Milliarden leben in Demokratien.

"Besorgniserregend", sagt Autor Hauke Hartmann, sei, dass die Gewaltenteilung in insgesamt 60 Staaten "erkennbar" ausgehöhlt werde. In Polen zum Beispiel werden immer mehr unabhängige Richter aus ihren Ämtern entfernt. Zudem würden Demonstrationsrechte deutlich eingeschränkt, sagt Hartmann. Die Meinungs- und Pressefreiheit sank zuletzt gar in der Hälfte aller untersuchten Länder.

Auch wirtschaftlich wird ein negativer Trend sichtbar. Die Autoren vergleichen Berichte der gesamten Dekade: Waren 2010 noch 38 Prozent aller untersuchten Länder finanziell stabil, liegt dieser Anteil nun bei 20 Prozent. Viele Länder sind hoch verschuldet, etwa Argentinien. Das sei besonders in der aktuellen Pandemie ein Problem, sagt Hartmann: "Viele wissen nicht, wie sie Schulden zurückzahlen sollen. Wie sollen diese Länder jetzt massiv in das Gesundheitssystem investieren?"