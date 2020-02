Der Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg liegt bei der ersten Vorwahl der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen vorne. Buttigieg kam nach Auszählung von 62 Prozent aller Wahlbezirke im Bundesstaat Iowa auf die meisten Delegiertenstimmen - gefolgt vom linken Senator Bernie Sanders, wie die Demokratische Partei in Des Moines nach langem Warten mitteilte. Auf Rang drei lag Elizabeth Warren und auf Platz vier der frühere US-Vizepräsident Joe Biden.

Die Bekanntgabe des Ergebnisses hatte sich um mehrere Stunden verzögert. Die Demokratische Partei in Iowa begründete das mit einem Problem im Meldesystem. US-Medien berichteten, einige Ortsvorsteher hätten Probleme gehabt, sich in der App einzuloggen, mit der die Ergebnisse übermittelt wurden. Die App sei aber nicht abgestürzt und es handle sich nicht um einen Hackerangriff, sagte eine Sprecherin der Demokraten.

Die Probleme seien "inakzeptabel", sagte Troy Price, der Vorsitzende der demokratischen Partei in Iowa, vor Pressevertretern. Er entschuldige sich sehr dafür. Man habe Tag und Nacht gearbeitet, um die ersten Ergebnisse nun zu präsentieren und sicherzustellen, dass sie korrekt seien. Die Rohdaten der Abstimmung seien sicher, sagte Price. Wann das Endergebnis vorliegen soll, sagte er zunächst nicht.

Die Verzögerung sorgte für Frust bei den Demokraten und für unverhohlenen Spott bei den Republikanern von Präsident Donald Trump. Dessen Wahlkampfmanager Brad Parscale sprach von einer "Kernschmelze der Demokraten". Auf Twitter spottete er: "Sie können nicht einmal die Vorwahl organisieren und sie wollen die Regierung führen. Nein, danke." Trump selbst setzte sich bei der Vorwahl seiner Partei erwartungsgemäß mit überwältigender Mehrheit durch. Er hat keine ernstzunehmenden Herausforderer.

Iowa ist mit seinen drei Millionen Einwohnern auf nationaler Ebene kein Schwergewicht und schickt im Sommer auch nur wenige Delegierte zu den Nominierungsparteitagen von Demokraten und Republikanern. In dem kleinen Staat hat sich aber in der Vergangenheit oft gezeigt, wer am Ende als Kandidat seiner Partei das Rennen macht. Die Signalwirkung ist also groß. Kurz nach Iowa steht am 11. Februar die nächste Vorwahl in New Hampshire an.

