Demokratische Partei:Suche nach Schuldigen

Nach dem Schock der Wahlniederlage folgt bei den Demokraten der Frust. Und die Frage, wer nun die Führung in der Partei übernehmen soll.

Von Peter Burghardt, Washington

Joe Biden setzt kurz seine Sonnenbrille auf, Modell Aviator, es sind nur wenige Schritte vom Oval Office zum Rosengarten am Weißen Haus. Kein angenehmer Gang für ihn bei 26 Grad im November, zwei Tage nach der Wahl. Der US-Präsident am blauen Rednerpult erzählt seinem Publikum jetzt, wie er bald Donald Trump als Nachfolger begrüßen wird. „Am 20. Januar werden wir hier in Amerika eine friedliche Machtübergabe erleben“, sagt Biden, viel mehr kann er für sein Land nicht mehr tun.