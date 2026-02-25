Zum Hauptinhalt springen

US-DemokratenHoffen auf ein blaues Wahlwunder

Lesezeit: 3 Min.

Sie brauchte nur zwölf Minuten, um die Schwächen in Donald Trumps Rede zu entlarven: Abigail Spanberger, demokratische Gouverneurin von Virginia.
(Foto: Mike Kropf/via REUTERS)

Weil Präsident Donald Trump so unbeliebt ist, stehen die Demokraten in Umfragen super da. Aber können sie die Kongresswahlen im Herbst wirklich gewinnen? Daran gibt es Zweifel.

Von Reymer Klüver

Eigentlich müssten Amerikas Demokraten in Hochstimmung sein – wären sie nicht Demokraten. In allen Umfragen liegen sie ein gutes halbes Jahr vor den Kongresswahlen komfortabel vor den Republikanern, zuletzt mit 47,2 zu 42,8 Prozent. Zwar ist entscheidend, wer sich in den einzelnen Wahlkreisen durchsetzt. Aber die bundesweiten Umfragen sind ein Indikator für die Stimmung im Land: Vier bis sechs Punkte Vorsprung, so die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte, dürfte für eine Mehrheit im Repräsentantenhaus reichen. Und der Abstand zwischen beiden Parteien wächst seit Monaten kontinuierlich.

