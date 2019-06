28. Juni 2019, 00:59 Uhr US-Wahl 2020 Die zweite Debatte der Demokraten im Live-Stream

In der Nacht zum Freitag tritt die zweite Hälfte der demokratischen Bewerber im TV auf. Mit dabei: Joe Biden, Bernie Sanders und Kamala Harris. Verfolgen Sie die zweite Debatte live.

In Miami (Florida) findet in der Nacht zum Freitag die zweite Debatte der demokratischen Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur für die US-Wahlen im kommenden Jahr statt. Zehn Männer und Frauen stellen sich zwei Stunden lang den Fragen der Moderatoren. Dabei treffen mit dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden und dem unabhängigen Senator Bernie Sanders zwei der in Umfragen führenden Aspiranten aufeinander, mit Kamala Harris ist eine vielversprechende Außenseiterin dabei. Die Debatte beginnt um 3 Uhr deutscher Zeit.

Bei der ersten Debatte in der Nacht auf Donnerstag konnte vor allem Senatorin Elizabeth Warren die Bühne nutzen. Sie kritisierte, dass die US-Wirtschaft vor allen den reichen Amerikanern nutze und forderte einen "strukturellen Wandel" in den Vereinigten Staaten. Aber auch andere Kandidaten hoben sich von der Gruppe ab.

Die Vorwahlen, bei denen der Kandidat oder die Kandidatin für die eigentliche Wahl im November 2020 gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump bestimmt wird, beginnen im Februar 2020 im Bundesstaat Iowa.