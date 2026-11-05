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Zukunft der DemokratenGerangel um den Lorbeer

Lesezeit: 5 Min.

Die Nacht der Demokraten: James Talarico, Hakeem Jeffries, Alexandria Ocasio-Cortez (von l. nach r.).
Die Nacht der Demokraten: James Talarico, Hakeem Jeffries, Alexandria Ocasio-Cortez (von l. nach r.).
Bob Daemmrich/Imago, Jonathan Ernst/Reuters, Eric Lee/Reuters

Pragmatiker oder Populisten: Hat der moderate oder der linke Flügel der Demokraten den historischen Triumph bei den Midterms herbeigeführt? Wer glaubt, dass diese Frage noch warten könnte, kennt vermutlich diese Demokraten schlecht.

Von Boris Herrmann, New York

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Als Abdul El-Sayed in der Nacht zum Mittwoch in Detroit ans Mikrofon trat, um seine Siegesrede zu halten, war das eigentliche Rennen schon entschieden. Dass die Demokraten die Mehrheiten in den beiden Kammern des Kongresses von Washington erobern würden, stand seit Stunden fest, dafür hätte es den Wahlsieg El-Sayeds in Michigan nicht mehr gebraucht. Dennoch könnte sich diese rechnerisch unerhebliche Entscheidung langfristig als eine der bedeutsamsten dieser Wahlnacht erweisen. „Wir haben eine Maschine besiegt“, sagte El-Sayed.

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In dieser Wahlnacht ist eine Welle von alttestamentarischem Ausmaß durch die USA geschwappt. Selbst Texas ist jetzt demokratisch. Es ist eine Zäsur, nur einer tut so, als hätte er mit all dem nichts zu tun: Donald Trump.

SZ PlusVon Peter Burghardt und Boris Herrmann

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