Donald Trump überreichte ihr einen blauen Umschlag, Nancy Pelosi zog sein soeben verlesenes Manuskript heraus und zerriss die Papiere. Es war der 4. Februar 2020, der damalige US-Präsident hatte vor dem Kongress gerade seine Rede zur Lage der Nation gehalten, die State of the Union. „Ein Manifest der Unwahrheit“, sagte die Demokratin Pelosi hinterher. Sie stand als Sprecherin des Repräsentantenhauses seinerzeit direkt hinter Trump, vor den Kameras der Welt. Und jetzt, vier Jahre später?

Diesmal waren auf dem Podium drei Republikaner versammelt, hinter dem Redner Trump saßen sein Vizepräsident J.D. Vance und der gegenwärtige Speaker of the House, Mike Johnson. Sie nickten und klatschten, als ihr Boss am Dienstag nach 100 Minuten den bisher längsten und feindseligsten Vortrag dieser Art beendet hatte. Nancy Pelosi, inzwischen 84 Jahre alt, saß mit ihrem Gehstock rechts unten in der demokratischen Fraktion.

Man sah ihr versteinertes Gesicht, mal schien sie sich eine Träne von den Wangen zu wischen. „Ein weiteres Manifest der Unwahrheiten“, teilte sie später mit. Trump habe versprochen, die Lebenskosten zu senken, und senke stattdessen die Steuern für Milliardäre. „Wenn die Amerikaner aufstehen und darüber sprechen, wie die Politik des Präsidenten ihr Leben zerstört, werden die Demokraten weiterhin den Kampf gegen Präsident Trumps Lockvogelangriff auf Amerika anführen – während die Republikaner daneben stehen und applaudieren.“

Joe Biden und Kamala Harris? Sie sind völlig abgetaucht

Aber die Amerikaner können derzeit nicht recht erkennen, wie genau die Demokraten gegen Trumps Feldzug aufstehen. Die Wahl hatte die Partei im November zwar relativ knapp verloren, Kamala Harris bekam 75 Millionen Stimmen, der Sieger gut zwei Millionen mehr. Seitdem allerdings bestimmen die Republikaner außer im Weißen Haus auch in beiden Kammern im Kapitol, die Opposition befindet sich derweil in einem Zustand zwischen Schockstarre und Verwirrung. Das konnte bei Trumps teilweise abenteuerlicher Ansprache in dieser Woche jede und jeder beobachten.

Gut, ein Demokrat stand auf. Es war Al Green, Abgeordneter aus Texas, 77 Jahre alt. „Sie haben kein Mandat zur Kürzung von Medicaid“, rief er und wedelte mit seinem Gehstock. „U-S-A“, schrie ihn der republikanische Flügel nieder, eine eigentlich skurrile Reaktion, wenn man bedenkt, dass Medicaid die öffentliche Gesundheitsversorgung dieser USA ist. „Mr. Green, nehmen Sie Ihren Platz ein“, befahl Aufpasser Johnson, ließ den Zwischenrufer dann aus dem Saal führen (unterdessen wurde Green vom Parlament abgestraft) und sagte: „Mr. President, fahren Sie fort.“

Das tat Trump am Pult, er machte mit seiner Litanei von Eigenlob, Lügen, Beleidigungen und sehr vereinzelt zutreffenden Hinweisen weiter. Ein paar Demokraten waren gar nicht erst erschienen, um sich das anzuhören. Andere gingen zwischendurch. Mehrere Demokratinnen trugen als Zeichen des Protests pinkfarbene Kleidung. Einige hatten Tischtennisschläger große Schilder dabei oder T-Shirts an, auf denen „False“ zu lesen war, falsch, oder „Musk steals“ oder „Resist“.

„Das ist nicht normal“, findet die Demokratin Melanie Stansbury aus New Mexico, und hält ihren Zettel in die Kameras, als Trump vorbeikommt. (Foto: Win McNamee/dpa)

Die Demokraten finden vorläufig keine Strategie, um dem irrlichternden Präsidenten und seiner Maga-Riege wirklich Paroli zu bieten. Obwohl sich dieses Make America Great Again zur Katastrophe auswächst. Trump zerstört die westliche Allianz, lässt die Ukraine gegen Russland im Stich und erlaubt dem reichsten Menschen der Welt, den amerikanischen Staatsapparat zu schreddern. Elon Musks sogenannte Abteilung für Regierungseffizienz, Doge, feuert willkürlich Beamte und kippt Behörden, die vom Kongress geschaffen worden waren.

Viele dieser Manöver sind offenkundig verfassungswidrig, Gerichte gehen immerhin dazwischen, noch. Obendrein steigen vor allem wegen Trumps Handelskrieg mit den Nachbarn Kanada und Mexiko die Preise, die Börsenkurse sinken, dabei hatte er das Gegenteil versprochen. Als technisch erfolgreich gilt allenfalls seine inhumane Grenzpolitik, allerdings war die Zahl der illegal eingereisten Immigranten bereits unter Joe Biden stark zurückgegangen, und Trumps Vorgänger hatte mehr Einwanderer ohne Papiere ausweisen lassen als Trump bisher selbst.

SZ Plus Meinung Wirtschaftspolitik : Trump wird scheitern Kommentar von Kathrin Werner

Von Biden ist seit dem Amtswechsel gar nichts mehr zu hören und zu sehen, auch die vormalige Vizepräsidentin Harris ist in Kalifornien abgetaucht. Die Demokraten wirken führungslos. Die Gegenrede auf Trumps Brandrede hielt Elissa Slotkin, 48, Senatorin aus dem Swing State Michigan. Sie war früher CIA-Analystin im Irak und gehört zur politischen Mitte, ihre Replik, eine ohnehin undankbare Mission, war vernünftig, ausgewogen – und unauffällig. „Die Demokraten verhalten sich zu normal“, vermutet das Magazin The Atlantic.

„This is not normal“, hatte die demokratische Abgeordnete Melanie Stansbury aus New Mexico auf einen Zettel geschrieben und hielt ihn in die Kameras, als Trump vorbeikam. Aber eine Strategie ist nicht zu erkennen, die Demokraten wirken wie erdrückt von der rechten Wucht. Und sie haben sehr verschiedene Ansichten darüber, wie sie mit Trumps Machtrausch umgehen. Die zerfledderte Partei ist uneins, mit welcher Botschaft sie neue Teile der Wählerschaft erobern soll.

„Wir sahen wie Kleinkinder aus“, sagt ein Demokrat nach Trumps Eigenlob-Litanei

Das linke Lager um Alexandria Ocasio Cortez wünscht sich deutlicheren Widerstand und gehörte zu jenen, die Trumps Auftritt demonstrativ fernblieben. „Wenn ihr es nicht gesehen habt“, postete sie nachher auf X: „Gott segne euch, schützt euren Frieden.“ Dann zerpflückte AOC in ihrem Video 53 Minuten lang Trumps Großattacke. „Unser Land wird nicht länger woke sein“, verkündete der US-Präsident zum Beispiel, damit meint er offenbar Rücksicht jeder Art.

Der UN-Menschenrechtsrat ist für ihn „unamerikanisch“, die Weltgesundheitsorganisation, aus der er die USA bereits zurückgezogen hat, „korrupt“. Zum Gesundheitsminister hat er den Impfskeptiker Robert F. Kennedy Jr. gemacht, während sich wieder Fälle von Masern häufen. Trump fantasierte von „Transgender-Mäusen“. Die Demokratin und Ukraine-Unterstützerin Elizabeth Warren nannte er „Pocahontas“ und übertrieb, dass die Vereinigten Staaten „Hunderte Milliarden Dollar“ nach Kiew geschickt hätten. Pocahontas war eine Ureinwohnerin, Warren beruft sich auf indianische Wurzeln.

Hätten die Demokraten da geschlossen gehen sollen? Die meisten blieben sitzen, manche schrien oder buhten, etliche in ihren knalligen Klamotten. Der demokratische Abgeordnete George Latimer hielt die Störungen für „unangemessen“, wie er dem Portal Axios berichtete. Für Trump müsse sich niemand erheben, aber doch für den von Trump ausgezeichneten krebskranken Jungen. Ein anonymer Demokrat wird mit den Worten zitiert, „wir sahen wie Kleinkinder aus, obwohl Trump eigentlich das Kleinkind ist“.

Ein weiterer Abgeordneter beschwerte sich, „dass wir von der Führung nicht mehr Anweisungen bekommen haben“. Hakeem Jeffries, der demokratische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, hatte die Kollegenschaft in einem Brief zu einer „starken, entschlossenen und würdigen“ Präsenz aufgerufen. Nachher lobte er, dass „die überwiegende Mehrheit der Demokraten Zurückhaltung geübt und dem Präsidenten zugehört hat und wir natürlich nicht einverstanden sind“.

Er versuche herauszufinden, „welches Druckmittel wir tatsächlich haben“, sagte Jeffries im Februar. „Die Republikaner haben Amerika wiederholt belehrt – sie kontrollieren das Repräsentantenhaus, den Senat und die Präsidentschaft. Es ist ihre Regierung.“ Vor acht Jahren gingen Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner auf die Straße, gegenwärtig gibt es nur vergleichsweise kleine Kundgebungen. Dahinter steckt Ermüdung und auch das Wissen, dass keine Demo und keine Klage Trump Comeback verhindert hat.

Bill Clintons früherer Stratege James Carville („It's the economy, stupid“) gab seiner Partei kürzlich in der New York Times diesen Rat: „Umdrehen und tot stellen.“ Er glaubt, die Demokraten sollten darauf setzen, dass sich Trumps Riege mit ihrer erratischen Politik der Wut selbst erledigt. „Lasst die Republikaner unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen und sorgt dafür, dass das amerikanische Volk uns vermisst.“ Er vertraut auf die Zwischenwahlen im Herbst 2026, aber inzwischen haben immer mehr Beobachter den Verdacht, dass Donald Trump den Rechtsstaat bis dahin zerlegt haben könnte.