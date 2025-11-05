Seit neun Jahren ist der wohl beliebteste kurdische Politiker der Türkei in Haft. Nun will selbst ein Erdoğan-Verbündeter, dass er freikommt. Allerdings hat der Gefangene eben erst gezeigt, warum er für den türkischen Präsidenten gefährlich ist.

Devlet Bahçeli, ein 77 Jahre alter Ultranationalist, hat bis spät im Leben gewartet, um sein Land zu überraschen. Über Jahrzehnte hinweg war Bahçeli, der mit seiner Partei MHP die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan stützt, ein verlässlicher Kurdenhasser. Für den PKK-Gründer Öcalan forderte er die Hinrichtung, jeglichen Frieden mit der kurdischen Minderheit lehnte er ab. Bahçeli galt als Fossil der türkischen Politik, ein Mehrheitsbeschaffer für Recep Tayyip Erdoğan. Niemand, von dem man eine Initiative erwarten würde.