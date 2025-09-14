Prantls Blick Alt. Aus. Amen? 14. September 2025, 13:45 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Wer der Demenz begegnet, begegnet der eigenen Angst – der Angst, die Kontrolle über sich zu verlieren. (Foto: HalfPoint Images/Imago)

Die Gesellschaft muss ihren Frieden machen mit der Demenz. Daher: Pflege die alten Menschen so, wie du selber in zwanzig oder dreißig Jahren gepflegt werden willst!

Von Heribert Prantl

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback