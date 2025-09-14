Zum Hauptinhalt springen

Prantls BlickAlt. Aus. Amen?

Wer der Demenz begegnet, begegnet der eigenen Angst – der Angst, die Kontrolle über sich zu verlieren.
Die Gesellschaft muss ihren Frieden machen mit der Demenz. Daher: Pflege die alten Menschen so, wie du selber in zwanzig oder dreißig Jahren gepflegt werden willst!

Von Heribert Prantl

Der Respekt vor den Kindern und der Respekt vor den Alten gehören zusammen; er ist das Band, welches das Leben umspannt. Zu diesem Respekt gehört es, dass Alte auch in Ruhe ver-rückt werden dürfen. Das rückt die Gesellschaft gerade.

