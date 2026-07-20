Bei Protesten von Anhängern der regierungskritischen „Kakerlaken-Bewegung“ in der indischen Hauptstadt Delhi ist es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Diese setzte Tränengas und Schlagstöcke ein, um Tausende Demonstrierende an einem Marsch zum Parlament zu hindern, wie indische Medien berichteten. Auf beiden Seiten seien Menschen leicht verletzt worden. Angeführt wurden die Proteste von zumeist jungen Menschen, die sich vor zwei Monaten unter dem Namen „Kakerlaken-Volkspartei“ (Cockroach Janta Party/CJP) zusammengeschlossen haben. Sie fordern unter anderem Bildungsreformen sowie den Rücktritt von Bildungsminister Dharmendra Pradhan. Er soll die politische Verantwortung für einen Skandal um vorher durchgesickerte Fragen von Hochschul-Aufnahmeprüfungen übernehmen. Die „Kakerlaken-Bewegung“ entwickelt sich nach Einschätzung von Beobachtern zu einer großen Herausforderung für die Regierung von Premierminister Narendra Modi.