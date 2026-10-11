Angesichts einer geplanten Großdemonstration in Delhi hat die Polizei Teile der indischen Hauptstadt abgeriegelt und Protestierende festgenommen. Polizei und paramilitärische Einheiten versuchten, mit einem Großaufgebot und weiträumigen Absperrungen, Proteste zu verhindern, die sich gegen die Wahlkommission richten. Kritiker werfen der Kommission vor, Wählerlisten in großem Ausmaß zugunsten der Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi manipuliert zu haben. Das UN-Menschenrechtsbüro äußerte sich besorgt über die Berichte von Massenfestnahmen.

Unbestätigten Angaben zufolge wurden in Delhi mehr als eintausend Menschen in Gewahrsam genommen. Zahlreiche Protestteilnehmer seien am Kundgebungsort im Zentrum der Hauptstadt aufgegriffen und abgeführt worden, berichteten die Zeitung The Hindu und andere einheimische Medien. Auch im Finanzzentrum Mumbai, heißt es, seien rund vierhundert Demonstranten festgehalten worden. Unter den Inhaftierten in Delhi war nach Angaben der Veranstalter der Gründer der sogenannten Kakerlaken-Jugendbewegung, Abhijeet Dipke. Dieser hatte die Gruppierung als Cockroach Janta Party (CJP) ins Leben gerufen, nachdem ein Richter arbeitslose Jugendliche mit Kakerlaken verglichen hatte.

Fernsehsender berichteten, dass auch oppositionelle Abgeordnete und ehemalige Regierungschefs mehrerer Bundesstaaten festgenommen worden seien, ebenso wie kurzzeitig mehrere Journalisten. Um die Demonstranten aufzuhalten, boten die Behörden Zehntausende Sicherheitskräfte auf, errichteten Barrikaden und ließen in Teilen Delhis das mobile Internet abstellen sowie Dutzende U-Bahn-Stationen und Märkte schließen.

UN-Menschenrechtssprecher Thameen Al-Kheetan forderte die Behörden auf, das Recht auf friedliche Versammlungen vollständig zu respektieren, und mahnte einen ernsthaften Dialog an. Die indische UN-Vertretung in Genf indes sprach von einer ungerechtfertigten Einmischung in innere Angelegenheiten. Das Recht auf friedliche Versammlung unterliege wie in jeder Demokratie angemessenen Einschränkungen im Interesse der öffentlichen Ordnung.

Mehr als 130 Millionen Namen verschwinden aus Wählerlisten

Die Proteste richten sich insbesondere gegen den obersten Wahlleiter Gyanesh Kumar. Rund 130 Millionen Namen waren im Vorfeld der jüngsten Regionalwahlen gestrichen worden, darauf ließen Daten Wahlkommission schließen. Die Kakerlaken-Bewegung forderte Kumars Rücktritt und kündigte an, die Proteste auf der Straße so lange fortzusetzen, bis dieser sein Amt niederlege.

Der Zeitung Indian Express zufolge hatten zwei Mitglieder der Wahlkommission Bedenken gegen die massenhaften Streichungen aus den Wählerlisten geäußert. Die Kommission erklärte dagegen, von den 130 Millionen gelöschten Einträgen beträfen 63 Millionen Menschen, die umgezogen seien. 30 Millionen seien unauffindbar gewesen und 28 Millionen seien gestorben.

Regierung und BJP weisen die Vorwürfe zurück. Die Wahlkommission erklärte, Personen, die fälschlich gestrichen wurden, könnten sich erneut registrieren lassen.