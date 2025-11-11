Zum Hauptinhalt springen

IndienMehrere Tote bei Autoexplosion in Delhi

Sicherheitsbeamte inspizieren beschädigte Fahrzeuge nach einer Autoexplosion in Delhi.
Sicherheitsbeamte inspizieren beschädigte Fahrzeuge nach einer Autoexplosion in Delhi. (Foto: Manish Swarup/AP/dpa)
  • Bei einer Autoexplosion in der indischen Hauptstadt Delhi kamen Berichten zufolge neun Menschen ums Leben und 20 wurden verletzt.
  • Die Polizei ermittelt unter dem Verdacht eines Anschlags und behandelt den Vorfall nach dem Anti-Terror-Gesetz.
  • Die Explosion ereignete sich unweit der U-Bahn-Station beim Red Fort in der Nähe des touristischen Marktviertels Chandni Chowk.
Die Polizei ermittelt auch unter dem Verdacht, dass es sich um einen Anschlag gehandelt haben könnte. Die Explosion ereignet sich mitten in einem Touristenviertel.

Die Explosion eines Autos in einem belebten Viertel Delhis hat mehrere Menschen in den Tod gerissen und die Behörden der indischen Hauptstadt in Alarmbereitschaft versetzt. Indischen Medienberichten zufolge kamen neun Menschen ums Leben, 20 Personen wurden verletzt.

Die Polizei ermittelt auch unter dem Verdacht, dass es sich um einen Anschlag gehandelt haben könnte, meldeten der indische Sender NDTV und die Nachrichtenagentur PTI unter Berufung auf Behördenmitarbeiter. Mehrere Orte in der Stadt seien durchsucht worden. Am internationalen Flughafen der Stadt sowie an den U-Bahn-Stationen in der Hauptstadtregion seien die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden.

Der Vorfall vom Montagabend (Ortszeit) wird den Berichten zufolge von der Polizei unter dem Sprengstoffgesetz und dem Gesetz gegen rechtswidrige Aktivitäten, das auch als Anti-Terror-Gesetz bekannt ist, behandelt. Die Ursache für die Explosion ist bisher nicht bekannt. Sie ereignete sich unweit eines Zugangs zur U-Bahn-Station Lal Quila (Red Fort), der direkt zum viel besuchten alten Marktviertel Chandni Chowk führt. Die massive Palastanlage aus dem 17. Jahrhundert, die am Montag geschlossen war, befindet sich auf der anderen Straßenseite. Sowohl der Markt als auch die Anlage sind eine bekannte Touristenattraktion.

