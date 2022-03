Russlands Präsident Putin will zwar weiter Euro für Gaslieferungen in die EU akzeptieren, diese müssten die Firmen aber selber in Russland in Rubel tauschen. Kann sich der Westen darauf einlassen?

Von Michael Bauchmüller, Nico Fried, Victor Gojdka und Paul-Anton Krüger, Moskau/Berlin

Bundeskanzler Olaf Scholz ist nicht der Einzige, der dieser Tage einen Anruf von Wladimir Putin erhalten hat. Auch mit dem italienischen Premier Mario Draghi hat der russische Präsident telefoniert. Die Botschaft war beide Male die gleiche: dass Firmen in der EU weiter in der Lage sein werden, für Gas in Euro zu bezahlen. So sagte es Draghi am Donnerstag. Der Umtausch in Rubel werde "intern stattfinden". Putin habe betont, dass dies ein "Zugeständnis" an europäische Firmen und Staaten sei. Eigentlich hatte er verlangt, dass "unfreundliche Staaten" ihre Gasrechnungen künftig in Rubel begleichen - was die G-7-Staaten geschlossen ablehnen.

Draghi war von 2011 bis 2019 Präsident der Europäischen Zentralbank - er kennt sich also aus in Währungsfragen. Doch was der neue Zahlungsmodus genau bedeutet, war offenbar nicht einmal ihm wirklich klar. "Was ich verstanden habe, aber ich kann mich auch irren, ist, dass die Umrechnung der Bezahlung eine interne Angelegenheit der Russischen Föderation ist", sagte er.

Das Kanzleramt hatte nach dem Telefonat mit Putin am Mittwoch eine etwas kryptische Presseerklärung verschickt. Darin wurde einerseits geschildert, dass Putin ein Bezahlverfahren für das russische Erdgas beschrieben habe, bei dem sich für die Kunden nichts ändere. Andererseits wurde betont, dass der Kanzler diesem Verfahren nicht zugestimmt habe.

Hat Putin seine Zusagen gleich wieder kassiert?

Hintergrund war unter anderem, dass die russische Nachrichtenagentur Tass eine Version des Gesprächs verbreitet hatte, die sich nicht mit der Wahrnehmung der deutschen Seite deckte. Demnach habe man sich verständigt, eine Art gemeinsame Arbeitsgruppe zur Klärung der Bezahlungsmodalitäten einzurichten. In Berlin aber war das Verständnis so, dass Deutschland sich das Verfahren, das Putin in dem Gespräch offenbar sehr ausführlich geschildert hatte, zunächst genau anschauen und mit den westlichen Partnern abstimmen will. Deshalb auch der Hinweis in der Presseerklärung, man habe schriftliche Informationen angefordert.

Die tauchten Donnerstagnachmittag um 15 Uhr auf. Zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte der Kreml in Moskau ein "Dekret über ein besonderes Verfahren zur Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber russischen Erdgaslieferanten durch ausländische Käufer". Putin sagte dazu laut der Nachrichtenagentur Tass: "Wir bieten Geschäftspartnern aus solchen der Russischen Föderation gegenüber unfreundlichen Ländern ein klares und transparentes System an: Um russisches Erdgas zu kaufen, müssen sie Rubelkonten bei russischen Banken eröffnen." Von diesen Konten müssten die Zahlungen für das Gas geleistet werden, das vom 1. April an geliefert werde, sagte Putin.

Hat er seine Zusagen aus den Telefonaten mit Scholz und Draghi damit wieder kassiert? Scholz äußert sich dazu nicht direkt, als er wenig später mit seinem österreichischen Kollegen Karl Nehammer in Berlin vor die Presse tritt. "Die Antwort ist sehr, sehr kurz", sagt er auf die Frage nach den Folgen des Dekrets. "Wir haben uns die Verträge angeschaut über die Gaslieferungen, und da steht drin, dass in Euro gezahlt wird." Er habe im Gespräch mit dem russischen Präsidenten auch klargemacht, "dass das so bleibt". Wie Putins Vorstellungen aussehen, das werde man sich nun "genau anschauen". Auf jeden Fall aber gelte für die Unternehmen in Deutschland, dass sie in Euro zahlen.

Aus Putins Dekret geht hervor, wie der Kreml sich das Verfahren vorstellt. Westliche Käufer können demnach in Dollar oder Euro auf ein Fremdwährungskonto bei der Gazprom-Bank einzahlen. Sie müssen allerdings ein weiteres Konto eröffnen - das ist dann ein Rubelkonto. Auf dieses wird das Geld transferiert und umgetauscht, und dazu muss der ausländische Käufer die Gazprom-Bank anweisen. Von diesem Rubelkonto wird das Geld dann auf Rubelkonten des Gasproduzenten überwiesen. Erst, wenn es dort angekommen ist, gilt der Prozess als abgeschlossen.

Die Frage ist: Können und wollen die Bundesregierung und die anderen europäischen Partner dieses Prozedere mitmachen? Formal würde man die Zahlungen weiter in Euro abwickeln, die Devisen dann aber selbst letztlich beim russischen Staat eintauschen. Als "interne Angelegenheit der Russischen Föderation", von der Draghi sprach, lässt sich das Verfahren wohl nur mit viel Kreativität bewerten.

Habeck lässt erkennen, dass der Umweg über die Gazprom-Bank gangbar sein könnte

Politisch stellt sich die Frage, worum es dem Kreml geht. Möglicherweise gar nicht so sehr darum, den Rubel zu stützen. Moskau könnte die Gazprom-Bank als zentrales Tor zur westlichen Finanzwelt aufbauen, da die Bank von Sanktionen zumindest in Europa ausgenommen ist, anders als die russische Zentralbank. "Es scheint so, als wolle der Kreml die Gazprom-Bank zu einer Art Quasi-Zentralbank aufbauen", sagt der Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank.

Die Abstimmung in Europa, wie man auf Russlands Ankündigungen reagieren solle, liefen am Donnerstag schon auf hoher Ebene. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck empfing seinen französischen Kollegen Bruno Le Maire in Berlin. Jedes Zugeständnis in Sachen Rubel, da waren sich beide einig, lehne man ab. "Verträge sind Verträge." Habeck unterstrich die Geschlossenheit im Kreis des Industriestaatenklubs G 7. "Die Achsen, die wir aufbauen, funktionieren, sie sind stark", sagte er. "Der Versuch uns auseinanderzudividieren, vielleicht zu spalten, ist gescheitert."

Doch Habeck lässt erkennen, dass der Umweg über die Gazprom-Bank gangbar sein könnte: "Die Gazprom-Bank ist nicht sanktioniert. Bis weitere Sanktionspakete kommen, sind die Möglichkeiten, die Russland geblieben sind, auch Möglichkeiten, die Russland nutzen kann", sagt er. Wichtig sei "für uns, dass wir nicht das Signal geben, wir lassen uns von Putin erpressen". Was Russland dann mit dem Geld mache, sei, solange die Banken nicht Sanktionen unterliegen, "weitestgehend ihr Bier".

Doch Putins Dekret kennen Habeck und Le Maire da noch nicht. "Wir werden sehen, in welcher Situation wir uns morgen befinden", sagt Le Maire. Womöglich gebe es irgendwann kein russisches Gas mehr. Alle Szenarien würden vorbereitet. "Und alle Hypothesen sind denkbar." Putin jedenfalls machte klar, sein Land werde sich nicht in Wohltätigkeit ergehen - wer nicht in Rubel zahle, bekomme auch kein Gas mehr geliefert. Der Kommersant hatte zuvor schon berichtet, Gazprom prüfe tatsächlich die Möglichkeit eines vollständigen Stopps der Gaslieferungen an "unfreundliche Länder".