DeepfakesPornodarstellerin wider Willen

Lesezeit: 5 Min.

Gefälschte Pornografie soll Frauen sexualisieren und demütigen. Bislang gibt es kein Gesetz dagegen.
Gefälschte Pornografie soll Frauen sexualisieren und demütigen. Bislang gibt es kein Gesetz dagegen. (Foto: Collage: sted/SZ, Fotos: imago)

Immer mehr Frauen in Deutschland werden zum Ziel von Deepfakes, das heißt von KI-generierter Pornografie. Pia Scholz und andere Betroffene fordern gesetzliche Maßnahmen dagegen.

Von Ronen Steinke, Berlin

Sie war 25 Jahre alt, als sie zum ersten Mal einen dieser Pornos sah. Ein kurzes Filmchen, das im Internet kursierte, mit viel nackter Haut – und mit ihr selbst, Pia Scholz, als Hauptdarstellerin. Alles sehr explizit, sehr schamfrei, aber wer es nicht wusste, der ahnte es nicht: Alles fake. Alles von Computern generiert.

Sexualisierte Deepfakes
:Elon Musk im Strudel des Grok-Skandals

Seit Wochen erzeugt Grok, der KI-Chatbot der Plattform X, sexualisierte Bilder von Frauen und Minderjährigen. Worum geht es bei der „Industrialisierung der sexuellen Belästigung“?

SZ PlusVon Simon Berlin

