Sie war 25 Jahre alt, als sie zum ersten Mal einen dieser Pornos sah. Ein kurzes Filmchen, das im Internet kursierte, mit viel nackter Haut – und mit ihr selbst, Pia Scholz, als Hauptdarstellerin. Alles sehr explizit, sehr schamfrei, aber wer es nicht wusste, der ahnte es nicht: Alles fake. Alles von Computern generiert.
DeepfakesPornodarstellerin wider Willen
Lesezeit: 5 Min.
Immer mehr Frauen in Deutschland werden zum Ziel von Deepfakes, das heißt von KI-generierter Pornografie. Pia Scholz und andere Betroffene fordern gesetzliche Maßnahmen dagegen.
Von Ronen Steinke, Berlin
Sexualisierte Deepfakes:Elon Musk im Strudel des Grok-Skandals
Seit Wochen erzeugt Grok, der KI-Chatbot der Plattform X, sexualisierte Bilder von Frauen und Minderjährigen. Worum geht es bei der „Industrialisierung der sexuellen Belästigung“?
