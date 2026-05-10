Die Bundesärztekammer warnt vor Identitätsklau und gefälschten Darstellungen von Ärztinnen und Ärzten im Internet auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz. „Wir sehen die zunehmende Verbreitung von Deepfakes im medizinischen Kontext mit großer Sorge“, sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt der Deutschen Presse-Agentur vor dem Deutschen Ärztetag kommende Woche in Hannover. Mit manipulierten Bildern oder Videos würden Mediziner Aussagen in den Mund gelegt, mit denen dubiose Produkte vermarktet und eine angeblich heilende Wirkung angepriesen werden sollen. „Diese Anwendungen und Präparate sind oft nicht nur unnütz und teuer, sondern können im schlimmsten Fall die Gesundheit gefährden – und das vermeintlich auf ärztlichen Rat“, sagte Reinhardt.